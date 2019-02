Dg Vis Pesaro: "Queste ultime 14 partite con la mentalità dei tennisti"

© foto di Image Sport

Vlado Borozan, direttore generale della Vis Pesaro, è intervenuto in conferenza stampa parlando degli obiettivi di questa stagione in relazione all'ufficializzazione dei criteri di promozione e retrocessione: "Non voglio dire che una retrocessione in meno ci avvantaggi, perché noi non siamo più quelli di questa estate. Stiamo crescendo e continuiamo a farlo costantemente, giorno dopo giorno con il lavoro di tutti. Per arrivare alla salvezza manca la matematica, ma io - sono state le sue parole raccolte dai colleghi di SoloVisPesaro.it - voglio pensare a queste 14 partite che ci rimangono con la mentalità di un tennista. Punto per punto. Set dopo Set. E alla fine vedere dove siamo stati in grado di arrivare, quello che è certo è che sfrutteremo tutte le opportunità che ci si presenteranno in questo campionato. Io non guardo ai prossimi 6 mesi, ma ai prossimi 6 anni. Con ambizione e determinazione. Tutti sognano di arrivare un giorno dove questa società non è mai stata. Per realizzare ciò non servono le promesse, ma continuare così. La Sampdoria ci sta dando tanto".