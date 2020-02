Diego Foresti, direttore generale della Viterbese, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com per tracciare un bilancio sul mercato del club laziale: "Abbiamo fatto dei bei colpi come Bunino, De Santis e Negro. Poi siamo anche riusciti anche a sfoltire la rosa e questo ci rende molto sereni. Con Bunino direi che abbiamo uno degli attacchi più forti del campionato, in queste tre partite ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Nel reparto arretrato, dopo la partenza di Atanasov, abbiamo ovviato con l'innesto di Negro, completando anche il reparto arretrato. A centrocampo ci sono sette giocatori di qualità e abbiamo inserito De Santis che può giocare da esterno destro e può risultare un rinforzo importante", ha assicurato.