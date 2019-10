© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del LR Vicenza Virtus Domenico Di Carlo ha parlato a Sky Sport dei suoi progetti in biancorosso spiegando di voler riportare il club veneto nella massima serie: “A Vicenza è arrivata una proprietà importante come quella della famiglia Rossi, con un progetto ambizioso che ha riunito il fior fiore dell’economia e dell’imprenditoria cittadina. Quando mi è capitata l’occasione ho deciso sia con la testa sia con il cuore di ripartire dalla società che amo e per cui faccio il tifo da sempre. - continua Di Carlo – In due o tre anni, come fatto da calciatore, partendo dalla Serie C punto ad arrivare in Serie A anche se non sarà facile, ma i presupposti ci sono tutti”.