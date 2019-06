Di Carlo: “La mia Serie A è il Vicenza. Siete voi tifosi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande emozione per Domenico Di Carlo per il suo ritorno al Vicenza, questa volta nel ruolo di allenatore, club con cui da calciatore ha scritto pagine epiche con la vittoria della Coppa Italia e una semifinale di Coppa delle Coppe come punti più alti. “Per me è un’emozione indescrivibile essere qui, vedere tutta questa gente al Menti e voglio ringraziare la famiglia Rosso e i direttori per avermi riportato qui. È un orgoglio essere l’allenatore del Vicenza. Io ho sempre detto che prima o poi avrei allenato il Vicenza e alla fine li ho chiamato e gli ho detto che volevo questo posto anticipando di due giorni l’appuntamento fissato. Sono ambizioso e questa per me è una sfida, vorrei ripetere quanto fatto da calciatore in questa piazza anche perché il progetto è solido. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Il mio pensiero è di aprire un ciclo vincente. La serie A è bella, oggi siamo in C ma tutto quello che deve succedere lavoreremo per tornarci e io devo essere l’allenatore di quel progetti li. La mia Serie A è il Vicenza, siete voi. Io sono uno di voi e oggi sono orgoglioso di essere qui ed essere l’allenatore del Vicenza”.