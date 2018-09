Di Cintio annuncia: "Revocato decreto presidenziale emesso da TAR"

© foto di Federico De Luca

Nuovo capitolo delle sentenze che stanno gettando nel caos il calcio italiano. Questo il pensiero dell'avvocato Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, sul suo profilo Facebook, dopo la decisione del TAR di revocare il decreto cautelare monocratico dei giorni scorsi, con cui veniva bloccata la decisione del CONI: "Caos Serie B, abbiamo appena ricevuto la revoca del decreto presidenziale emesso dal Tar sabato scorso, una revoca basata su presupposti già valutati dal primo giudice visto che non c'è alcun elemento di novità.

Tale atto di revoca è più unico che raro nell'ambito della giustizia amministrativa proprio perché si manifesta, in assenza di elementi di grave ed eccezionale novità, come un riesame inammissibile di una misura già concessa. Inutile dire che non condivido, anche se ho profondo rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Questo non fa altro che porre in essere il tentativo di neutralizzare le iniziative del Presidente Frattini e allungare ulteriormente i tempi. Ora il prossimo appuntamento è fissato per il 26 con la camera di consiglio del Tar ma di sicuro noi andremo fino in fondo, se necessario fino al Consiglio di Stato".