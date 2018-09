Di Cintio: "Decisione CONI sarà impugnata dalla Pro Vercelli e dalle altre"

© foto di Federico De Luca

Cesare Di Cintio, avvocato della Pro Vercelli nel processo contro la riduzione della B a 19 squadre, tramite TuttoC.com spiega le sensazioni dopo la sentenza del CONI che ha bloccato i ripescaggi: "Si rispetta la decisione ma non si condivide. La dimostrazione che le tesi sostenute dalle società ricorrenti siano corrette arriva dalla nota di dissenso di due elementi, di cui uno è il presidente, un magistrato di altissimo profilo professionale. Una decisione controversa che merita di essere impugnata. Io consiglierò alla Pro Vercelli, mio cliente, di impugnarla. E credo che faranno così tutti gli altri avvocati con gli altri club, perché si tratta di una decisione impugnabilissima. In parole favore, il presidente Frattini nella sentenza ci ha dato la forza per andare avanti in questa battaglia".

Si è parlato in questi giorni di conflitto d'interessi di alcuni membri all'interno...

"A me non piace la dietrologia. Se avessi avuto dubbi su questo collegio li avrei sollevati prima di questa discussione. Adesso accetto e rispetto ma impugno. Entro stasera avremo già deciso il da farsi su come provare a sovvertire questa decisione. È chiaro che l'esclusione dal campionato di B avvenuta in questi termini provoca danno alle società: immagino che i club prima proveranno a sparare le ultime cartucce per la riammissione in cadetteria, poi in subordine si chiederanno i risarcimenti dei danni. Credo che questa gestione commissariale verrà ricordata".