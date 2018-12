Di Cintio: "Si può lavorare sulle sette promozioni"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico De Luca

Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, che cura in questo periodo gli interessi della Pro Vercelli, è intervenuto sul suo profilo Facebook all'indomani delle decisioni del Consiglio Federale che fissano il format della B a 22 squadre e conseguentemente a 4 le promozioni dalla C alla B: "Tecnicamente oggi la Serie B è a 22 squadre poiché il comunicato 48 della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio (attualmente sub iudice) specifica che la B è a 19 solo per la stagione in corso specificando altresì che le promozioni in A rimangono 3 e le retrocessioni in C 4.

Questo significa che bisognerà riempire 3 posti. Al momento non vi è lo strumento perché la FIGC commissariale ha sempre sostenuto che il “ripescaggio” non esiste e non è normato dalla regole. In effetti non si trova in Statuto e Noif ma ogni anno è stato oggetto di un comunicato che con una modifica della Noif art. 50 (in vigore nella versione commissariale) è stato poi revocato. Quindi, al netto dei contenziosi che oggi potrebbero restituire alla federazione norme esistenti prima degli interventi di Fabbricini, sarebbe necessario una volta per tutte coniare una NOIF di rango superiore rispetto al “Comunicato” che disciplini le modalità di riempimento dell’organico in caso di vacanza. Ripescaggi o altri criteri come le promozioni? Oppure dare precedenza alla solvibilità finanziaria aprendo la strada alla riammissioni?

Io ritengo che ad oggi sia possibile lavorare sulle 7 promozioni dalla Lega Pro e, con le mie assistite, lavorerò per raggiungere quell’obiettivo perché la promozione da una categoria all’altra al momento è l’unico criterio sportivo e legale oggi contemplato dalle norme sportive. Sarebbe inoltre uno strumento risarcitorio verso la Lega Pro. È chiaro infine che aumentare il numero di promozioni dalla Serie C sarebbe un vantaggio per tutte le pretendenti alla B, ma allo stesso tempo diminuirebbe il danno eventualmente riconosciuto a chi fra le 6 escluse in estate, dovesse riuscire a salire di categoria".