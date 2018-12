© foto di Federico De Luca

Cesare Di Cintio, avvocato esperto di diritto sportivo, è intervenuto sui casi Pro Piacenza e Matera con un post sulla propria pagina Facebook. "Il diritto di sciopero nello sport non è normato e quindi ritengo sia giusto far riferimento ai principi generali del diritto del lavoro. Il calciatore infatti è un lavoratore subordinato e come tale è tutelato dalla Costituzione che prevede il diritto di sciopero. Ad ogni modo il problema è che oggi siamo di fronte a delle soluzioni estreme che sono figlie di scelte incomprensibili fatte in passato. Purtroppo si raccolgono i frutti di precedenti gestioni scellerate nel corso delle quali si è passati sopra le regole con scelte di natura politica. Il mondo dello sport non ha previsto il diritto di sciopero proprio perché tutto dovrebbe basarsi su regole certe. L’attuale governance FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio e il presidente Gravina hanno una grande occasione e allo stesso tempo una grande responsabilità: riportare nello sport il rispetto rigoroso delle norme. C’è tanto lavoro da fare da questo punto di vista, ma penso che la strada imboccata sia quella giusta".