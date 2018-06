Di Cintio: "Tre situazioni per cessione Pro Piacenza. Tempo stringe"

© foto di Federico De Luca

Due settimane fa ha preso in mano dal presidente Alberto Burzoni l’incarico di cedere il 100% del Pro Piacenza. Ora - in un'intervista concessa ai colleghi di SportPiacenza.it - l'avvocato Cesare Di Cintio fa il punto della situazione in casa rossonera: "Le notizie sono buone - spiega - ma bisogna fare in fretta perché il tempo stringe. Devo dire che si è manifestato molto interesse attorno al Pro Piacenza, soprattutto perché è una società sana, pulita e con i conti in ordine. In questa fase preferisco non fare nomi perché si potrebbe compromettere le trattative. Dopo una prima scrematura avvenuta qualche giorno fa, siamo arrivati ad avere sul tavolo almeno tre situazioni concrete che si possono prospettare all’orizzonte".