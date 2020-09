Di Donato: "Trapani? Era diventata dura. Non eravamo nelle condizioni di poter lavorare"

Intervistato da Tuttoc.com il tecnico Daniele Di Donato ha parlato amaramente della sua breve, e complicata, avventura alla guida del Trapani terminata oggi con la comunicazione da parte del club siciliano dell’interruzione del rapporto: “Era diventata davvero dura, non siamo mai stati messi nella condizione di poterci allenare. Lavorare in queste condizioni è davvero difficile, per non dire impossibile. Mi dispiace per Trapani, che è una città meravigliosa e mi auguro che presto possa tornare a splendere anche nel calcio. Per quanto mi riguarda, da domani io e il mio staff siamo liberi e ci rimettiamo nuovamente sul mercato".