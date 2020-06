Di Nunno chiama Spreafico: "Metta i soldi che mette nel Renate per il suo Lecco"

vedi letture

Il patron e amministratore delegato del Lecco Paolo Di Nunno dalle colonne de La Provinca di Lecco ha chiamato il patron del Renate Luigi Spreafico a dare una mano al club della sua città: “Metta i soldi che mette a Renate nella sua Lecco. Ho parlato con lui, ma lui è rimasto colpito dall’ostilità che aveva ricevuto in passato, ma per me i tempi ora sono cambiati. Certo a lui piace stare al Renate, però sarebbe un lecchese serio, un uomo che paga tutti in maniera regolare come sta dimostrando in questi mesi al Renate. - continua Di Nunno – Lui al momento è defilato, ma proverò a portarlo qui, la mia proposta è sempre valida e se vorrà fare il presidente non ci sono problemi”.