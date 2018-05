Di Piazza: "Resto e punto alla Serie A con il Lecce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Lecce Matteo Di Piazza ha commentato la promozione in Serie B alzando ancora l'asticella in vista della prossima stagione: “È bellissimo regalare una gioia a questa città, sentire 20mila spettatori che urlano il mio nome è stato qualcosa di magnifico. Poi da palermitano e tifoso del Palermo aver segnato contro il Catania la rete che ci ha permesso di tenerli a distanza in classifica è la soddisfazione più grande. - continua Di Piazza come riporta Sololecce.it - Un gol dal valore triplo, segnato proprio ai rivali e nell'anno della promozione nostra al posto loro. Che cosa chiedere di più? Ho un'idea, restare e puntare al salto doppio".