Di Piazza tra i vincitori della classifica cannonieri della Coppa Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la promozione in B c’è un’altra soddisfazione per il Lecce: questa volta è toccato a Matteo Di Piazza, che è risultato essere il miglior realizzatore della Coppa Italia TIM. 4 le reti segnate dall'attaccante siciliano, che ha vinto la classifica cannonieri di questa competizione insieme a Cerri del Perugia (con 2 rigori trasformati) e Maxi Lopez dell’Udinese (anch'egli con 2 rigori realizzati). Una gioia immensa per Di Piazza che, dopo aver vinto alcuni campionati in Serie C, si è preso lo sfizio di vedere iscritto il suo nome nell’albo insieme ad altri calciatori di grandissima importanza.