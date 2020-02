Di Somma: "Torno all'Avellino. Musa? Se rimane o no dipende da lui"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Aria di rivoluzione in casa Avellino, con Salvatore Di Somma pronto al ritorno in Irpinia. ai microfoni di tuttoavellino.it, queste le sue parole: "Sono tornato a casa, non vedevo l'ora di tornare. Con quale ruolo? A me piace respirare l'aria dello spogliatoio, questo so fare, questo ho sempre fatto. Direttore sportivo o direttore dell'area tecnica poco cambia. Ho parlato con la squadra e con Capuano, non ho visto Musa: se rimane o meno dipende da lui, io quando è arrivata un'altra proprietà sono andato via. L'impatto è stato positivo, buona parte della rosa la conoscevo, i nuovi arrivati sono calciatori validi sicuramente. Il voto al mercato di gennaio? Non sta a me darlo. In questo mese e mezzo ho staccato tutto, ho pensato a fare il nonno ai miei nipotini, poi la notte accendevo il cellulare e seguivo cosa accadeva al mio Avellino. Non ho mai avuto frizioni con nessuno, il mio modo di fare e di vedere le cose non avevano a che fare con la presenza di Martone. La situazione è sotto controllo, Circelli ha detto ai calciatori che venerdì verranno pagati gli stipendi".