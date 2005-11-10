Dolomiti Bellunesi, Trabucchi operato per un'ernia dello sportivo: intervento riuscito
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:37Serie C
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26.11.2026 20:37Serie C
Operazione riuscita a Bologna per il diciannovenne Nicolas Trabucchi, che ora inizierà il percorso di recupero.
© foto di Federico De Luca 2026
Brutte notizie per la Dolomiti Bellunesi, che dovrà fare a meno di Nicolas Trabucchi durante il suo percorso di recupero. Il diciannovenne difensore, di proprietà del Parma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un'ernia dello sportivo.
Dolomiti Bellunesi, operazione riuscita per Trabucchi: ora inizia il percorso di recupero
La Dolomiti Bellunesi comunica che Nicolas Trabucchi è stato sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito a Bologna, per un’ernia dello sportivo.
L’operazione è perfettamente riuscita e il diciannovenne difensore inizierà ora il percorso di recupero, che lo accompagnerà verso il ritorno in campo.
La società rivolge al giocatore i migliori auguri per una pronta guarigione, assicurandogli tutto il proprio sostegno in questa fase.
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