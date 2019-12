Domani a Riccione il secondo incontro CAN C e club di Lega Pro

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

E’ in programma il secondo incontro CAN C e club di Lega Pro, a distanza di poco più di due mesi. Domani, giovedì 19 dicembre, a Riccione, si tiene un confronto e un bilancio del girone di andata. Nel corso dell’incontro avverrà anche la consegna dei premi intitolati a Stefano Farina e Luca Colosimo, sviluppati dalla collaborazione Lega Pro e AIA.

Parteciperanno Gabriele Gravina, presidente FIGC, Marcello Nicchi, presidente AIA, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Daniela Stradiotto, presidente Osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive, Emanuele Paolucci, Segretario generale Lega Pro, e Antonio Damato, designatore CAN C.

Saranno consegnati anche riconoscimenti ai club con il “Premio 3 P- Patto, passione e Partecipazione”, nati in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni sportive che promuove un nuovo modello di partecipazione negli stadi e il “Premio 3P-capitano lucido, al club che si è contraddistinto, in particolare, per il corretto comportamento in campo dei capitani.