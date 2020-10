Domani Genoa-Catanzaro, Calabro ci crede: "Abbiamo tutto da guadagnare"

Il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa in Coppa Italia: “A Verona ci siamo conquistati meritatamente la possibilità di confrontarci con una squadra di serie A. Ci teniamo quindi a fare bella figura e metteremo in campo le nostre risorse per tentare di passare il turno. Abbiamo un grande entusiasmo, la consapevolezza di avere tutto da guadagnare e l’atteggiamento propositivo che i nostri tifosi hanno apprezzato a Verona e che fa parte del nostro dna, stavolta meno condizionati dal turn-over forzato. - continua Calabro come riporta il sito del club calabrese - Rispettiamo un avversario di categoria superiore, che ha i favori del pronostico, e che schiererà molti calciatori che hanno necessità di fare minutaggio perché sono stati fuori a causa del Covid, ma che sono a tutti gli effetti dei titolari. Non posso non tenere conto dei numerosi impegni di campionato che affronteremo nelle prossime settimane e del conseguente dispendio di energie, ma metterò in campo una squadra che possa avere la possibilità di superare il turno”.