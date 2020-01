Dopo l'estate torna in auge Martignago. Può dire addio al Teramo

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Un'estate nel segno di Riccardo Martignago. Perché uno dei nomi maggiormente gettonati per l'attacco di Serie B e Serie C era stato proprio il suo.

Complice la "scomparsa" dai professionisti dell'Albissola, che l'attaccante aveva portato alla salvezza con la bellezza di 14 reti (che erano valse anche il 3^ posto nella classifica marcatori del Girone A, dietro solo a Tavano della Carrarese e Gliozzi, allora alla Robur Siena), il classe '91 aveva attirato attenzioni da ogni parte di Italia, fino poi a firmare con il Teramo, che aveva sbaragliato la concorrenza di formazioni del calibro di Perugia ed Entella, solo per citarne due delle serie cadetta.

La stagione a Teramo - La telenovela, si chiuse l'8 agosto, con il tempo che iniziava a stringere anche a causa dei ritiri pre campionato già ultimati, ma qualcosa, dopo la firma, è andato storto, perché il giocatore non è mai decollato. 18 presenze, è vero, ma soli 823' giocati, che stanno a significare spezzoni di gara: in campo, per tutti i 90', è rimasto solo in occasione del match contro il Monopoli, lo scorso 29 settembre.

Con quello che ha dimostrato lo scorso anno, una diversa continuità è forse quello che dovrebbe avere. Ed ecco quindi che il matrimonio con gli abruzzesi potrebbe terminare anzitempo.

Martignago bis sul mercato - Considerando i vari club che vorranno rinforzarsi in avanti, non si fatica a capire che il suo nome potrebbe presto tornare in auge, perché non sono quattro mesi sottotono a pregiudicare una carriera. Ovviamente, ci saranno da valutare le eventuali proposte che potrebbero arrivare, ma soprattutto la formula per l'addio al Teramo. Giorni caldi, la sensazione è che stavolta non si dovrà aspettare troppo.