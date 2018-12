Il curatore fallimentare della Reggina Calcio, il dottor Fabrizio Condemi, è intervenuto alla trasmissione Momenti amaranto su Video Touring, per chiarire il rapporto con la Reggina 1914: "Noi non abbiamo fatto alcuna istanza di fallimento, il nostro credito vantata riguardava il fitto d'azienda. Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e avendo proposto il pignoramento delle somme in Lega, in accordo con al proprietà della Reggina 1914, abbiamo concesso di spalmare questo credito durante tutto il percorso del campionato. Questo per consentire che il credito maturato dalla Reggina 1914 potesse essere utilizzato anche per altre esigenze del club".