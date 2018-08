DS Albinoleffe: "Abbiamo anima importante con inserimento di giovani"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell’Albinoleffe Simone Giacchetta ha parlato ai canali ufficiali della società del mercato: “Abbiamo ancora una settimana di fronte ma, quando si parla di dinamiche di mercato e strategie societarie, è bene comprendere le ragioni che ci sono dietro determinate scelte. L’Albinoleffe è una delle poche società che riesce a resistere alle grandi difficoltà che questo sistema calcio sta attraversando. Ciò avviene attraverso una “logica dei costi” e una sostenibilità che la contraddistingue. Il risultato e questo equilibrio a livello societario devono andare di pari passo: solo conseguendo questi due obiettivi si può parlare di progetti a lungo termine in questa o in altra categoria. In generale il nostro obiettivo principale è quello di allestire una squadra competitiva in questo campionato, che abbia un’anima importante sia a livello tecnico sia a livello tattico, con l’inserimento graduale dei nostri giovani di prospettiva”.