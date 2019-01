Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Simone Giacchetta, direttore sportivo dell'Albinoleffe, ai microfoni del sito ufficiale del club ha tracciato un bilancio della prima metà di stagione: “Alla luce dei risultati è ovvio che qualcosa non è andato come credevamo. Chi fa questo mestiere però non deve piangersi addosso ma cercare soluzioni. Non pensavamo potessimo andare così in difficoltà però non mi rimprovero nulla in particolare. Quello che è stato fatto a inizio anno, è stato fatto con una certa logica. Non ci resta che prenderne atto e tornare a lavorare duramente con maggior attenzione, impegno e concentrazione durante la settimana. Perché è con il lavoro settimanale che diamo un valore alle scelte che facciamo”.

Idee chiare sul quel che deve arrivare dal mercato di gennaio: “A oggi l'AlbinoLeffe non ha la capacità di fare quei gol che consentono alla squadra di vincere. È questo quello che ci manca. Siamo una squadra che per gran parte del match costruisce gioco, lo domina, crea diverse occasioni, sa soffrire, senza però concretizzare. Abbiamo delle difficoltà in fase realizzativa, per questo dobbiamo concentrarci maggiormente su questo aspetto ed è in questa direzione che sono rivolte le nostre attenzioni”.