DS Albissola: "Grande gara, dispiace non aver fatto punti"

Andrea Mussi, direttore sportivo dell'Albissola, ha così commentato in sala stampa il KO interno contro la Pro Vercelli: "La gara è stata giocata bene, come l'avevamo preparata. Venivamo da due sconfitte, una all'ultimo minuti e un'altra che per poco non pareggiavamo in pieno recupero. I ragazzi avevano voglia di far punti. Ci sono stati episodi un po' particolari che ci hanno costretti ad un sforzo ulteriore. Riuscire ad andare al tiro con Sibilia a due minuti dalla fine per la chance del 3-3 in nove contro undici vuol dire che la squadra oltre ad avere carattere, ha saputo far girare la palla".

"Fa male non portare a casa punti dopo una prestazione del genere. Non sono qui per giudicare l'arbitro, è una persona e può sbagliare. La partita l'avete vista. Noi sicuramente se continuiamo a giocare così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dispiace come detto restare a zero dopo una gara così, con quell'occasione all'ultimi minuto, come era già successo. Siamo in crescita, ci alleniamo dal 16 luglio e in ogni gara ci abbiamo messo qualcosa in più. Ora testa all'Arzachena, vogliamo i primi punti della stagione. Superato il primo gradino inizia la scalata".