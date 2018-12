Ds Albissola: "Mi auguro che il Pro Piacenza riesca a salvarsi in extremis"

Alla vigilia della sfida contro la Lucchese, ha parlato il ds dell'Albissola Andrea Mussi. Come riporta il portale locale svsport.it, il dirigente dei ceramisti ha sottolineato l'importanza di questo vero match salvezza, in cui i punti pesano doppio: "È sicuramente una partita difficile quella contro i rossoneri. So bene, da ex, che ambiente troveremo al Porta Elisa. La classifica dice che si tratta di uno scontro tra due squadre che devono salvarsi, ma non dimentichiamoci la penalizzazione subita dalla Lucchese. Senza il meno otto in graduatoria si troverebbero senz'altro in un'altra posizione. Se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. ci arriviamo con il morale alto dopo il successo contro il Cuneo".

Una battuta poi sul Pro Piacenza, squadra in evidente difficoltà societaria, che rischia seriamente di sparire dal torneo in corso: "Aspettiamo di capire cosa succederà, personalmente mi auguro che possa esserci ancora la possibilità di un salvataggio in extremis come mi pare di aver capito stia accadendo alla Reggina. Dovesse venire meno il Pro Piacenza cambieranno diverse cose: avremmo sì la prima retrocessione, ma si dovrà valutare anche la questione dei punti ottenuti contro di loro. Nel caso venissero tolti, ci troveremmo con tre punti in meno rispetto a squadre che ci seguono e che con il Pro non avevano fatto risultato."

Conclusione con alcune dichiarazioni sul mercato di gennaio, che si avvicina sempre più: "Stiamo valutando possibili rinforzi anche se non c'è ancora nulla di concreto. Al momento, oltre a Bennati (che ha rescisso ieri il proprio contratto con i ceramisti, ndr), nessuno ci ha chiesto di andare via".