Fonte: TuttoC.com

Impegnativa sfida quella che domani pomeriggio attende l'Albissola, chiamata all'esame Arezzo e chiamata a centrare il terzo risultato utile consecutivo. Come riferisce svsport.it, a parlare della sfida, è il DS dei ceramisti Andrea Mussi:

"Il nostro scopo è in primis quello di conservare la categoria, ma è chiaro che puntiamo anche a consolidare la posizione della Albissola all'interno di un campionato importante come la Serie C. Il rispetto nei nostri confronti mostrato alla vigilia dall'Arezzo, una squadra che sta lottando per le prime posizioni, ci fa capire che stiamo lavorando bene e in una direzione che può portare a togliersi delle soddisfazioni: a non dobbiamo però mollare di un centimetro, non possiamo permetterci di non dare sempre il 100%".

Una nota va poi alla questione legata al Pro Piacenza, che tornerà in campo a partire da domani: "La situazione del Pro Piacenza? Dovessero escludere la squadra dal campionato togliendoci i tre punti che abbiamo conquistato contro di loro in una gara comunque giocata in maniera intensa mi dispiacerebbe - ha confidato Mussi - ma d'altronde tutte le squadre che hanno fatto punti contro di loro li perderebbero. Certo che far proseguire il campionato ad una compagine poco competitiva sarebbe un ulteriore agonia per questo campionato".