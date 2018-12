Ai microfoni di svsport.it il ds dell'Albissola Andrea Mussi ha parlato del mercato: "Le nostre idee sono abbastanza chiare: insieme al mister e alla società puntiamo a rinforzare l'organico con un giocatore per reparto, soprattutto per avere qualche alternativa in più in ogni zona del campo. Pensiamo di avere una rosa pronta sia a livello quantitativo e qualitativo, seppur riteniamo offrire al nostro allenatore qualche opzione in più dal punto di vista numerico. Uscite? Vedremo se arriveranno offerte o se qualche giocatore manifesterà l'intenzione di andare via, in questo caso interverremo ulteriormente sul mercato".