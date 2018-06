DS Alessandria: “Entro 10 giorni il nuovo allenatore”

A pochi giorni dalla conferenza stampa di Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria, che ha tracciato le linee guida per il futuro dei grigi, il direttore sportivo Massimo Cerri, pienamente confermato nel ruolo di uomo mercato del club piemontese, dalle colonne di GrigiOnLine.com ha sviluppato alcuni degli argomenti scaturiti proprio dalle parole del presidente Di Masi.

Direttore, dei 14 giocatori attualmente sotto contratto ce ne sono diversi che, per età e peso dell’ingaggio, non rispondono alle caratteristiche indicate dal presidente Di Masi nella conferenza stampa di martedì scorso. Come vi comporterete?

“Dovremo allestire la rosa cercando di razionalizzare le cose. Non sarà una cosa che succede dall’oggi al domani. Comunque ci sono giocatori che hanno fatto bene, quindi hanno mercato, perciò se avremo richieste adeguate potremo anche considerare di cedere qualcuno. Ora è troppo presto per fare calcoli, ma sicuramente qualche giocatore esperto nei ruoli chiave è necessario. Non bisogna dimenticare che ci sono anche scadenze di contratto diverse tra coloro che sono in rosa”.

Capitolo allenatore. I nomi che stanno circolando sono quelli di Coppitelli e Caserta. Ce ne sono altri?

“C’è un elenco che, inevitabilmente, si restringerà a quattro o cinque profili - ha affermato il diesse senza confermare i nomi proposti - posso dire che stiamo cercando un allenatore che abbia le caratteristiche di istruttore di calcio, con le competenze necessarie per permettere di completare la crescita di un gruppo giovane. Ma non per questo deve per forza essere giovane anche il tecnico”.

C’è la possibilità che qualcuno di coloro che sono in scadenza di contratto faccia comunque parte della squadra nella prossima stagione?

“Obiettivamente è difficile, ma teniamo ancora qualche porta aperta, anche perché giocatori come Nicco, Celjak e Sestu hanno fatto molto bene. Perciò aspettiamo ancora qualche giorno, soprattutto per poter considerare le idee dell’allenatore che prenderemo. È chiaro che nell’ambito dell’azione di riequilibrio tra giovani e vecchi che porteremo avanti, se qualcuno di quelli in scadenza dovesse rinnovare, inevitabilmente vorrà dire che ne andranno via di più di quelli che sono sotto contratto”.

Attendiamo notizie sull’allenatore, quindi. Quando pensa sarà ufficializzato?

“Evidentemente si tratta di una scelta molto importante, anzi fondamentale, e vogliamo ponderarla bene. Comunque io spero di poterlo annunciare entro una decina di giorni”.

Per concludere, direttore, c’è qualcun altro oltre a lei ed Alessandro Soldati che collabora nell’attività di scouting?

“Al momento siamo lui ed io ad occuparci di visionare le partite e vagliare i giocatori. Per esempio oggi (ieri, n.d.r.) c'erano due partite della fase finale del campionato Primavera, una l’ho osservata io e l’altra lui”.