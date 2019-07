Ds Alessandria: "Celia piace ma ha tante richieste, Ciancio non interessa"

Fonte: TuttoC.com

Fabio Artico, direttore sportivo dell'Alessandria, in un'intervista rilasciata a La Stampa ha fatto il punto sul mercato dei grigi: "Facciamo i conti con la realtà del mercato e col fatto che Celia interessa a parecchie società. Il Sassuolo lo vuole girare in Serie B, tanti club importanti lo stanno cercando, nel ruolo di esterno sinistro le richieste non mancano. Diciamo che anche l’Alessandria è della partita, ma nulla si risolverà a breve: direi che le possibilità di arrivare al giocatore sono le stesse della settimana scorsa. Ciancio? Non è un profilo per i grigi. Certamente lui ha fatto bene in questi anni, ma ragioni di ingaggio e di piazze nelle quali ha giocato non lo mettono tra gli obiettivi dell’Alessandria".