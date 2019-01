Ds Alessandria: "Infortuni non condizioneranno il mercato"

Contattato da GrigiOnLine.com, Massimo Cerri direttore sportivo dell’Alessandria, ha fatto il punto sul mercato in casa grigia: “Non credo che gli infortuni condizioneranno il mercato. L’obiettivo più importante, al momento, è quello di portare a casa un attaccante. A centrocampo siamo al completo, mentre in difesa il mister ha diverse soluzioni, per esempio può utilizzare Sbampato o Delvino. Oppure può dirottare Prestia come centrale di destra arretrando Gazzi, soluzione che abbiamo già provato. Quindi ci sarà il tempo per permettere ai due ragazzi di rientrare in condizione psico-fisica. Perciò, a meno che non capitino operazioni che, comunque, non saranno fini a sé stesse ma in prospettiva, non credo faremo ulteriori interventi oltre ad un attaccante”.