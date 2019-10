Ds Alessandria: "Scazzola a rischio? Non se ne parla proprio"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Un momento non brillante per l'Alessandria, ma in casa grigia non se ne fa un dramma. Anzi, il Ds Fabio Artico, in un'intervista rilasciata a La Stampa, predica calma: "Bisogna partire dal percorso che tutti sapevamo di dover intraprendere a inizio stagione, cioè quello di una crescita graduale perché è stato cambiato molto: 15 giocatori nuovi, l'allenatore e mettiamoci pure il direttore sportivo. Si è partiti forte e questo è stato bello e stupefacente. Immaginavo ci potesse essere una flessione, onestamente pensavo un po' più in là nel tempo. C'è però in tutti la consapevolezza che abbiamo tanti aspetti da migliorare: oggi si riparte guardando al prossimo impegno. Scazzola a rischio? Non se ne parla proprio, è un'ipotesi che non è nemmeno contemplata perché l'allenatore gode della nostra piena fiducia"