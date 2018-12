Il direttore sportivo dell'Alessandria Massimo Cerri ha analizzato in conferenza stampa il pareggio con il Pontedera: "La squadra ha ripreso a giocare con tranquillità dopo il gol di Tentoni. Lì si è scrollata di dosso la paura di prendere l’iniziativa. I ragazzi mettono tanto impegno - riporta grigionline.com - ma la qualità lascia a desiderare. Andare in svantaggio in casa, sapendo di dover vincere per migliorare la classifica, nella mente dei giocatori pesa di quanto dovrebbe. Tutto diventa più difficile, si sbagliano i passaggi e gli smarcamenti, gli attaccanti fanno gli stessi movimenti. E tutto quello che in allenamento riesce tranquillamente, in partita diventa più difficile. Lavoreremo sulla testa e sulla qualità delle giocate perché dobbiamo migliorare tantissimo. I nostri tifosi, in certi momenti della partita ci hanno sopportato e sono stati bravissimi incitandoci anche nei momenti peggiori. Sinceramente voglio fare un plauso ai tifosi della curva”.