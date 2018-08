DS Alessandria: "Trattiamo Santini e Montini. Gonzalez in forse"

"E’ comunque difficile una sua uscita. Se Alessandro restasse, non ci sarebbero più movimenti in quel reparto".

Dalle colonne de La Stampa, esordisce così il DS dell'Alessandria Massimo Cerri, al quale viene chiesta la situazione di Gazzi, che in extremis potrebbe lasciare i grigi. Ma il discorso è poi allargato al mercato nel suo complesso:

"Santini? Con la società marchigiana e con il procuratore della punta, siamo sempre in contatto. Vediamo gli sviluppi, poi ci muoveremo. Non c’è però solo Santini, trattiamo anche Montini, la passata stagione a Livorno e cerchiamo di capire come finirà la questione Gonzalez: in ogni caso, non va esclusa l’ipotesi di Gonzalez ancora all’Alessandria. Ovviamente, questa eventualità ci farebbe cambiare strategia: non due attaccanti in arrivo, ma uno solo. A quel punto non escludiamo la scelta di un under".