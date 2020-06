Ds Avellino: "Proveremo a tenere Parisi e Di Paolantonio. Charpentier? Dipende da dove andrà"

Intervistato da Primativvù il direttore sportivo dell'Avellino Salvatore Di Somma ha parlato della corsa play off e del futuro di alcuni giocatori da tempo nel mirino di club di Serie B: “Il merito di giocare questi spareggi è di tutti, dei giocatori, del mister Capuano che è il miglior allenatore che potessimo avere, e della società Ora ce li godiamo senza nulla da perdere visto dove eravamo a settembre. - continua Di Somma parlando del mercato come riporta Tuttoavellino.it – Faremo di tutto per trattenere Parisi e Di Paolantonio e dopo i play off cercheremo di rinnovare i loro contratti, ma se dovessero arrivare offerte dalla B o dalla A le valuteremo assieme. Per quanto riguarda Charpentier volevo acquistarlo dallo Spartaks Jurmala, ma non avevo i fondi. Ora ha un accordo con il Genoa che potrebbe lasciarcelo un altro anno, mentre se dovesse andare alla Lazio difficilmente lo rivedremo qui”.