Ds Avellino: "Sembra il terremoto dell'80'. Ma allora durò solo 8 minuti, ora non lo sappiamo"

vedi letture

Come riferisce tuttoavellino.it, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto quest'oggi il Ds dell'Avellino Salvatore Di Somma, che ha fatto il punto della situazione: "C'è qualche similitudine con il terremoto dell'80, però quella drammaticità è durata poco, 8 minuti, seppur molto brutti. Questa situazione invece non sappiamo quando è iniziata e quando finirà, speriamo presto. Non lo stiamo vivendo, i ragazzi sono professionisti e non avevo dubbi, si stanno allenando, anche sotto casa, chi è a Napoli si allena per strada con una corsetta. Quelli in Irpinia si allenano al Country Sport o al parco, in contatto diretto con il mister che gli dà le giuste direttive. Ci sono grandi incertezze per il futuro, non so quando finirà l'emergenza e quanto tempo ci vorrà per riorganizzarsi, al momento è tutto molto difficile. La mia idea è che difficilmente si porterà a termine questa stagione. Mi auguro che le ripercussioni non siano troppe, la Casertana e forse il Catania sono in difficoltà, non hanno pagato gli stipendi di gennaio e febbraio, per i campani si sapeva con gli stipendi alti che hanno in rosa, e probabilmente ce ne saranno altre in difficoltà. Invece D'Agostino è un imprenditore di spessore, una persona come lui era scontato pagasse tutto in regola, non avevo dubbi, questa società è di altissimo livello. Il mio futuro? Io sento spesso il presidente, non ci sono problemi, abbiamo altre cose più serie a cui pensare ora, pensiamo al bene collettivo e di uscirne velocemente".