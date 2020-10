Ds Bari e il mercato: "Fatto più del previsto. Hamlili? Non volevamo avesse poco spazio"

Conferenza stampa per il ds del Bari Giancarlo Romairone. L'uomo mercato del club pugliese ha affrontato tutti i temi d'attualità iniziando dal mercato (fonte TuttoBari.com): "Sono soddisfatto. Devo ringraziare la proprietà che mi ha messo nelle condizioni migliori di svolgere bene il mio mestiere. La squadra costruita è competitiva, con calciatori di varie caratteristiche, con ragazzi di valore e che hanno già vinto, c'è grande sinergia fra tutti. Inizialmente si pensava di fare qualche correzione mirata, sia per le caratteristiche del gioco del mister, sia per portare una ventata di freschezza. Poi nella realtà in ritiro si sono evidenziate altre cose: alcuni che erano sul mercato hanno dimostrato di avere il giusto profilo, mentre altri hanno mostrato delle difficoltà. Quindi abbiamo valutato alcune cose in più del previsto. E' stato un mercato difficilissimo. Alcune operazioni che pensavamo complicate sono andate in porto: ora c'è la quadratura del cerchio".

Romairone, poi, affronta il tema legato all'addio poi non concretizzatosi di Zaccaria Hamlili: "La sua è stata una verifica a livello tecnico-tattico. I giocatori oggi a centrocampo sono di grande impatto fisico, la valutazione su Hamlili è dunque stata soltanto per non chiudere il calciatore. Ci sono state delle incomprensioni. Avevo portato ottime soluzioni per Hamlili, ma non sono state valutate attentamente. Siccome è un ragazzo serio, gli ho presentato la possibilità di essere reintegrato. Non è cambiata la valutazione, ma è giusto dare un segnale, non c'è preclusione. Oggi lui è dentro, come gli altri. E' uno spunto importante affinché le persone non rimangano su pre-concetti, ho voluto fare questo passo nei suoi confronti".

Infine, spazio al rinnovo di Simone Simeri: "Assolutamente, è in previsione da almeno un mese. In tempi non sospetti si è parlato di questa cosa con lui e il suo agente. Nelle prossime ore verrà sancito questo accordo che vede ambo le parti molto soddisfatte".