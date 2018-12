Emanuele Belviso, direttore sportivo del Bisceglie, al termine del pareggio contro la Virtus Francavilla: "Un risultato che fa classifica. Noi facciamo un campionato mirato alla salvezza, e le altre oggi hanno perso. Avremmo voluto vincere, ma è stata una partita oltremodo equilibrata. C'è stata nel primo tempo l'occasione con Starita mentre nella ripresa nessuna squadra ha prevalso".

"L'espulsione? Mi sono alzato per un fallo a centrocampo chiedendo all'arbitro perché non ha fischiato. Anche il direttore generale Milillo è andato dall'assistente chiedendogli perché mi aveva mandato fuori ma non ha ricevuto informazioni in merito".

"Per quanto riguarda la guida tecnica, aspettiamo fine anno e valuteremo. Bisogna dare il giusto merito a mister Bruno e a Pino Montinaro che stanno facendo un gran lavoro. Non era certo facile. Adesso abbiamo il tempo di valutare la situazione con la massima serenità".