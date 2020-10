Ds Bisceglie: "Cerchiano un terzino destro Under. Centrale? Trattativa con un over"

A seguito della vittoria in casa del Foggia del suo Bisceglie Livio Scuotto, ds del club nerazzurro, ha fatto un punto sul mercato svincolati seguito in questi giorni dalla società per completare l'organico: "Nuovi innesti? Stiamo cercando un under terzino destro, siamo in trattativa con un over difensore centrale".