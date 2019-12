© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il mercato si avvicina, e anche in casa Carpi è tempo di bilanci, per capire dove intervenire in vista della seconda parte del torneo. Dalle colonne de La Gazzetta di Modena, il Ds Stefano Stefanelli si è così espresso: "Penso che faremo qualche piccolo intervento per completare la rosa, abbiamo grande fiducia e considerazione per i giocatori attuali. Non vogliamo incidere sul gruppo e nelle dinamiche che si sono create. Si andrà di cesello per non rovinare quanto di buono fatto da questo Carpi".