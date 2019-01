Ds Casertana: "Da qui non si muove nessuno"

© foto di Armando Serpe

Un mercato ancora nel vivo quello della Casertana, ma in merito ai movimenti possibili non si sbilancia ancora il responsabile di mercato rossoblù Aniello Martone, che ci tiene però a fare alcune precisazioni circa i rumors emersi nelle ultime ore (in particolar modo in relazione alle possibili partenze di Zito e Castaldo). Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di TuttoC.com: "E' scocciante smentire ogni giorni situazioni di mercato, non capisco perché debbano sempre crearsi voci che non portano a nulla: certi calciatori non si muovono da Caserta, sia per volontà loro che per volontà nostra. Offerte non ne sono arrivate, e se qualcuno proporrà qualcosa noi, come società, saremo i primi a dirlo: certo, fa piacere vedere che i nostri giocatori sono accostati spesso a squadre molto importanti, vuol dire che stanno ben figurando e che noi abbiamo operato bene nello scegliergli, sapevamo di avere un organico di valore. Ma non esistono accordi o altro con nessun club. E ripeto: se qualcosa dovesse esserci noi saremo i primi a dirlo".