DS Casertana sicuro: "Mercato fatto in funzione del gruppo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Un mercato ponderato ed calibrato quello che la Casertana ha svolto in questo lungo mese di gennaio da poco concluso: una squadra poco ritoccata, col fine di mantenere l'equilibrio creato che ha dato la scossa giusto a un gruppo forte, che adesso si batterà nella corsa playoff.

Il punto della situazione, ai microfoni di TuttoC.com, lo fa il responsabile del mercato dei falchetti Aniello Martone.

Una sola cessione illustre, Alfageme, per il resto si è riusciti a trattenere Vacca e Castaldo su tutti. C'è soddisfazione per quanto fatto?

“Tenere i top player, che non sono solo quelli citati, è stato per noi un mercato buono, i tifosi a inzio anno erano felici di quanto avevamo creato in estate e non volevamo sbilanciare il tutto. Dispiace per l'addio con Alfageme, ma lui voleva più minutaggio, noi ci siamo messi a sua disposizione assecondando, nel massimo rispetto, le sue richieste”.

Da Caserta rimbalzano però voci di tifosi un po' scontenti, e anche patron D'Agostino ha detto che si poteva fare di più...

“Nella vita si può sempre fare di più, come nel lavoro, ma ci sono dinamiche che non tutti riescono sempre a capire: è normale che non tutti i tifosi siano contenti, fa parte del gioco, ma si è riacceso l'entusiasmo a Caserta, e i conti li faremo alla fine, come sempre. Io dico che con questo mercato abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, crediamo nel gruppo e nel progetto, rompere gli equilibri non era la cosa da fare: il calcio non è una scienza esatta, ma ai playoff possiamo dire la nostra”.

Con un Pascali e un Gonzalez in più. Perché queste scelte?

“Per sistemare il nostro mosaico, servivano un difensore esperto e un giovane da far crescere, non dovevamo farci mancare niente neppure in ottica futura: loro due erano i profili più adatti. E' stato fatto un mercato in funzione del gruppo”.

Ci possiamo aspettare qualcosa nel mercato svincolati?

“Abbiamo un posto over libero, nel caso servisse un rinforzo offensivo, un esterno di attacco per il cambio di modulo. Ma su questo vedremo, a ogni modo ci siamo comunque tutelati”.