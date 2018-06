Ds Catania: "Mercato dipenderà da B o C. Ora testa alla Feralpi"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Cristian Argurio, direttore sportivo del Catania, ha analizzato la situazione degli etnei, ai playoff con la Feralpisalò, tramite i microfoni di Telecolor: "In questo periodo sto vicino alla squadra, ma ovviamente un direttore sportivo visiona anche altre partite e vari giocatori come è giusto che sia. Mercato futuro? Chi fa il mio lavoro deve sempre guardarsi attorno, bisogna però ovviamente capire in che categoria giocheremo e sappiamo tutti cosa ci auguriamo. In questo momento bisogna pensare solo al ritorno con la FeralpiSalò. Queste partite durano 180 minuti, siamo a metà ma bisogna essere già concentrati sul ritorno di domenica. Dovremo stare molto attenti, nello scorso turno con l’Alessandria la squadra gardesana ha dimostrato di poter stupire. Rigore? Ho parlato con Bogdan, mi ha detto che non gli hanno mai fischiato un fallo per un contatto di quel tipo. Tra l’altro l’avversario non è caduto a terra al momento del contatto".