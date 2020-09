Ds Catanzaro: "Di Gennaro piace in B. Blondett? Abbiamo fatto una proposta alla Reggina"

vedi letture

Massimo Cerri, ds del Catanzaro, ha fatto il punto su alcune operazioni di mercato del club calabrese attraverso le pagine di TuttoC.com: "Di Gennaro in uscita? Qualche società ha sondato il terreno per lui. Può interessare in Serie B, è un ottimo portiere. Adesso farà anche lui le sue valutazioni. Blondett dalla Reggina? E' un ragazzo che conosco, era con me a Cosenza cinque anni fa. Quest'anno ha vinto un campionato giocando in diversi ruoli, stiamo valutando e abbiamo fatto una proposta. Celiento e De Risio per il Bari? Questa è una situazione delicata, sono due calciatori che all'inizio della stagione pensavamo di avere in rosa in pianta stabile. Poi è arrivata questa richiesta del Bari. Bisogna dare il tempo anche a noi per trovare i sostituti, serve anche l'intesa economica perché Catanzaro è una società importante. Se ci sarà la giusta proposta potranno cambiare casacca, per il momento però la trattativa è ferma".