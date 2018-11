DS Catanzaro: "Qui non si vede mai il positivo, neppure quando si vince"

Nella consueta conferenza stampa settimanale, a fare il punto della situazione in casa Catanzaro è il DS Pasquale Logiudice, che analizza questo scorcio di stagione e il momento delle aquile:

"In una fase particolare della stagione, come sempre, è giusto che sia io a venire a chiarire tutta la situazione, anche perché, come ho sempre detto, soprattutto per il discorso tecnico sono io il responsabile di tutto. C'è molto dispiacere per i risultati, ne avremmo voluto qualcuno in più a favore, ma non è questa un'amarezza, sono 8 partite e 11 punti che vanno analizzati per come sono maturati: la squadra ha avuto un'ottima espressione di gioco per almeno sei gare e mezzo e, dicono le statistiche, anche un ottimo possesso palla, ma ha finalizzato e tirato poco in porta per quella che è stata la mole di lavoro offensiva. E' questo un difetto, strutturale, o forse dovuto al fatto che non sono stati pienamente assimilati i dettami del mister, ma ricordo che all'inizio molti tifosi erano contenti. Io ritengo, pur non volendo parlare degli altri, che alcune squadre abbiano più punti di noi, arrivati per caso, a noi mancano 3/4 punti non determinati dal palo ma da chi ci giudica: episodi che capitano nell'arco di una stagione, a noi ci sono capitati adesso. E sia chiaro, non è un alibi, solo cronistoria delle partite".

Il direttore prosegue poi: "Io sono l'esecutore di un progetto tecnico, ma non capisco questa amarezza e questo voler criticare a cosa vuol portare. In città c'è voglia di rivalsa, questo lo capisco, ma credo che il nostro percorso sia stata chiaro con questo mercato, fatto con giovani ma anche con un'età media di 25-26 anni e contratti biennali: qui però non si vede mai il positivo, neppure quando si vince. Si cerca il problema anche nel successo, ma io sono soddisfatto di chi scende in campo, anche se so che si deve fare di più".

Precisa poi alcuni concetti: "Questa società è stata aspettata per anni, mi sembra un paradosso volerle andar contro. E ho visto soddisfazione anche intorno all'arrivo di mister Auteri, ma anche per il mio, la gente mi fermava per strada. Tutti poi abbiamo l'obbligo di fare di più, ma ripeto, analizziamo bene la situazione: questo ci tenevo a precisarlo. Si può poi criticare, conosco bene le ambizioni della piazza, ma non esageriamo, non troviamo sempre un motivo di discussione".