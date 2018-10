Ds Catanzaro: "Recupero derby? Non sarà imminente"

A commentare la data del possibile recupero del derby tra Catanzaro e Reggina, non disputatosi lo scorso fine settimana per maltempo, ci ha pensato il direttore sportivo dei giallorossi, Pasquale Logiudice. Queste le parole dell'ex uomo mercato della Juve Stabia alla Gazzetta del Sud: "Recupero derby? Non credo che il recupero sarà imminente. Per noi sarebbe stato molto importante giocare, avremmo voluto dimenticare in fretta la partita di Caserta".