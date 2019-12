Dalle colonne del Corriere di Romagna, il Ds del Cesena Alfio Pelliccioni ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione dei bianconeri: "Per ora il nostro voto è tra il 5 e il 6, perché non abbiamo raccolto i punti che mi sarei aspettato. Il mio obiettivo era girare a quota 30, sarebbero andati bene anche 27-28 ed invece ne abbiamo 24. Paghiamo l'inesperienza di una rosa dall'età media molto bassa e, dopo un'estate ai limiti della perfezione, forse ci siamo montati un po'la testa e illusi che tutto sarebbe stato più facile. Modesto è cresciuto, è un ragazzo intelligente ma anche lui ha poca esperienza come allenatore ed è giovanissimo, quindi a volte può sbagliare. Marcato? Un paio di giocatori verranno ceduti, numericamente la rosa resterà invariata. L'obiettivo è prendere un difensore centrale esperto e un centrocampista centrale perché lì in mezzo la coperta è corta".