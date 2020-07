Ds Cesena: "Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per riportare Caturano e Zampano"

Il direttore sportivo del Cesena Moreno Zebi ha parlato ai microfoni di Teleromagna della situazione legata a Caturano e Zampano: "Su di loro c’è l’interesse da parte di altri club e questo sottolinea il valore dei due giocatori. Su Caturano siamo in stand by: posso confermare che esiste un contatto tra le parti ma il calciatore appartiene all’Entella e credo che il club ligure voglia parlarne a stagione finita. Con Zampano la situazione è un po’ più complessa. Non posso garantire che saranno calciatori del Cesena ma, sia per l’uno che per l’altro, faremo quello che è nelle nostre possibilità per dare loro l’occasione di tornare a giocare nel nostro stadio, senza tuttavia perdere di vista l’equilibro finanziario".