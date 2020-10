Ds Cesena: "Felici del gruppo. Contratti pluriennali? Frutto di programmazione e valorizzazione"

Ospite di Teleromagna, il Ds del Cesena Moreno Zebi è intervenuto per fare il punto della situazione sul mercato dei bianconeri e non solo.

Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: "La prima cosa che ho fatto è stata chiamare Viali: insieme al club abbiamo voluto capire dove volevamo arrivare e in quale modo, anche se questi temi erano stati oggetti di confronto già prima di trovare un accordo. E’ stata una fase di mercato complicata, fuori dall’ordinario e molto lunga se penso che, venti minuti dopo la mia presentazione alla stampa, qualche procuratore ha iniziato a inviarmi la sua lista di calciatori. Da dove siamo partiti? Dall’individuare un gruppo di giovani adatti a una piazza come questa e dal cercare un parco attaccanti strutturato e in grado di darci competitività. Io parto infatti da un principio: tutto il resto è allenabile ma i gol vanno acquistati e chi li fa è merce rara, molto richiesta. Portare qui Bortolussi e riportare Caturano è stato difficile per ragioni differenti: Salvatore era in uscita dall’Entella ma su di lui la concorrenza era agguerrita, mentre per Mattia il suo club voleva un ritorno economico dall’operazione. Devo dire che per certi versi sono sorpreso di essere riuscito a finalizzare queste due operazioni. Rimpianti? Nessuno: credo che questa rosa sia la sintesi migliore che si potesse cercare e, lo ripeto, il denominatore comune tra quelli che sono qui è che tutti hanno messo l’opportunità di essere a Cesena davanti a situazioni economiche migliori che avrebbero trovato altrove, facendo così piccoli o grandi sacrifici. Contratti pluriennali? La società, pur in uno scenario di incertezza, abbia voluto darsi una programmazione e creare valore, costruendo una base che al tempo stesso non fosse troppo pesante dal punto di vista economico. Non escludo che in futuro altri calciatori possano aggiungersi a questa lista”.