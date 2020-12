Ds Cesena: "La squadra crede in ciò che fa. L'Imolese? Non pensiamo a cosa abbiamo già fatto"

Ospite di Radio Sportiva Moreno Zebi, direttore sportivo del Cesena, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione romagnola: “La squadra crede in quello che fa e questa è una caratteristica difficilmente allenabile. Abbiamo sempre parlato di una strada da percorrere e quanto fatto finora è figlio di un atteggiamento giusto, pertanto non dobbiamo cadere nel tranello di crederci più bravi di quello che siamo. Ecco perchè siamo contenti del percorso fatto finora ma, non per essere retorici, non guardiamo la classifica: essere secondi o quinti in questo momento ha poco significato. Contano i punti e l’obiettivo è farne il più possibile. Il match di Imola? E’ una gara da interpretare nel modo giusto e quindi va ritenuta difficile come le altre. Nel calcio conta quello che devi fare e non quanto hai fatto. Ci dispiace non poter condividere questo percorso insieme ai nostri tifosi ma quando vivi a Cesena non puoi comunque sfuggire alla passione della sua gente. Speriamo che tutti possano essere orgogliosi di quanto stiamo facendo”.