Ds Cesena: "Prima due sconfitte pesano sull'emotività del gruppo"

© foto di Matteo Bursi

Tre punti nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso le polemiche in quel di Cesena per il rendimento della formazione di Francesco Modesto. Su questo tema si è espresso anche Alfio Pelliccioni, ds dei Romagnoli. Ecco quanto riportato da TuttoCesena.it: "Questa preziosissima vittoria ha fatto bene alla nostra classifica e al nostro morale. ora proveremo a concedere il bis contro la Triestina. Anche se sarà durissima. Le due sconfitte raccolte contro Carpi e Vis Pesaro, a livello emotivo, hanno sicuramente lasciato il segno: contro la Virtus Verona, nel primo tempo, in campo ho visto un Cesena troppo macchinoso. Troppo timoroso. Troppo pauroso. Nella ripresa, però, la musica è cambiata. Abbiamo alzato i ritmi e siamo riusciti a portarci a casa una vittoria a mio avviso meritata. Contro un avversario molto tosto"