Ds Cesena: "Se non è migliorata la rosa, non l'abbiamo peggiorata"

© foto di Dario Raimondi

A margine della conferenza stampa odierna, in casa Cesena, come riferiscono i canali ufficiali del club, il Ds Alfio Pelliccioni ha fatto il punto della situazione al termine del mercato. “Credo che la società non si sia tirata indietro e il suo l‘abbia fatto, anzi a essere sincero non mi aspettavo di fare tutte queste operazioni ma, dal momento che qualche calciatore ha manifestato la volontà di andare via, abbiamo dovuto cercare altre soluzioni. Se non abbiamo migliorato la rosa, di certo non è stata peggiorata. Martedì ho parlato con l’allenatore dell’Entella e mi ha confermato che da loro abbiamo preso ragazzi seri, oltre che professionisti: sono calciatori che l’anno scorso aveva scelto per vincere il campionato”.

A Cesena c’è invece una salvezza da conquistare: “Dobbiamo recuperare terreno e anche i nuovi arrivi possono e devono darci una mano per tirarci fuori da questa situazione che non è semplice e richiede grande attenzione. Anche se in casa, ci aspettano nel giro di due settimane due delle squadre più forti e siamo costretti a dover fare punti anche contro di loro”.