DS Como: "Giacomo Gattuso? E' in scadenza col Navara, stiamo riflettendo insieme"

Giacomo Gattuso, tecnico della Berretti del Novara potrebbe tornare al Como, anche se non è ancora ben chiaro con quale ruolo. A confermarlo il ds Carlalberto Ludi ai microfoni de La Provincia di Como: "È presto per entrare nei dettagli, e per dichiarazioni ufficiali. Ma ne abbiamo riparlato, sì, questo si può dire. Gattuso ha un contratto in scadenza con il Novara, l’idea di tornare a Como era già stata presa in considerazione l’anno scorso, quindi ci stiamo riflettendo di nuovo insieme. Aspettiamo però che sia ufficialmente chiusa questa stagione prima di dire altro".